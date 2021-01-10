Редкая кошка случайно попала в поле зрения фотоловушки.
Во Владимирской области в объектив фотоловушки попала рысь. Удивительные кадры опубликовала единая Дирекция особо охраняемых природных территорий Владимирской области в социальной сети «Вконтакте».
Редкая кошка случайно попала в поле зрения фотоловушки. Хищник явно совершал ночной обход своей территории. Рысь двигалась очень осторожно, оглядывалась по сторонам, прислушивалась к шорохам вокруг и кралась дальше.
Фотоловушки, которыми оборудованы заказник, позволяют увидеть зверей в условиях дикой природы
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Они работают в режиме онлайн, что также позволяет использовать их как средство борьбы с браконьерами.
Напомним, в 2017 году специалисты Дирекции стали победителями национального конкурса «Фотоловушка» с . Призом стало оборудование для фотофиксации животных в естественных условиях. Именно оно позволило сделать удивительные снимки.
(Фото:
ГБУ ВО "Дирекция ООПТ")