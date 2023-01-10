В последнее время Олег Николаевич трудился в должности замдиректора Областного центра пропаганды изобразительного искусства.

Олег Гуреев назначен заместителем министра культуры Владимирской области. На сайте регионального правительства внесены соответствующие изменения.Госслужащий родился в 1977 году. В 1999 окончил Владимирский пединститут. Он работал в комитете по молодёжной политике, стоял у истоков создания «Ассоциации поисковых отрядов «Гром». Награжден памятной медалью «Патриот РФ». Работал в ВСМЗ.В последнее время Олег Николаевич трудился в должности замдиректора Областного центра пропаганды изобразительного искусства.