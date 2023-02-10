Экс-глава администрации Судогодского района Александр Смирнов назначен представителем правительства Владимирской области в подшефном городе Докучаевске. В городе Донецкой области

Экс-глава администрации Судогодского района Александр Смирнов назначен представителем правительства Владимирской области в подшефном городе Докучаевске. В городе Донецкой области Александр Смирнов займет пост первого заместителя главы администрации города. Ранее его занимал Александр Захаров. В должности чиновник будет отвечать за взаимодействие нашего региона и Докучаевском и помогать в восстановлении города. «Сейчас в ДНР под руководством первого