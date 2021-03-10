“Новички” в обращении. В кошельках владимирцев скоро могут появиться новые памятные монеты Банка России. Их выпустили в конце прошлого года. В марте монеты добрались и до Владимирской

“Новички” в обращении. В кошельках владимирцев скоро могут появиться новые памятные монеты Банка России. Их выпустили в конце прошлого года. В марте монеты добрались и до Владимирской области. Одна из них посвящена “самоотверженному труду медицинских работников”. На реверсе или обратной стороне монеты номиналом 25 рублей медики в атрибутах коронавирусной эпохи. Мужчина и женщина изображены в