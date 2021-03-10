Правоохранители напоминают об опасностях, связанных с употреблением наркотиков и необходимости быть внимательными при распространении контента в сети Интернет.

Сотрудники МО МВД России «ЗАТО г. Радужный» совместно с представителями местной администрации проводят профилактические занятия для юных жителей города. Накануне со школьниками состоялась встреча, посвященная пропаганде здорового образа жизни и правовых знаний.Обращаясь к подросткам, полицейские сделали акцент на вреде потребления наркотиков и психотропных веществ, возникновении пагубной зависимости, которая отражается на здоровье и всей жизни. Также правоохранители ответили на вопросы ребят о законодательной ответственности, которая может наступить в случае причастности к деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков.Продолжился диалог другой важной темой – безопасностью в сети Интернет.С подростками побеседовали на тему административной и уголовной ответственности, предусмотренной за совершение правонарушений и преступлений экстремисткой направленности. Гости ответили на вопросы о том, что такое «экстремизм» и какая ответственность предусмотрена за распространение информации, возбуждающей ненависть и вражду по различным признакам.