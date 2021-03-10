Доброе дело для жителя Вязниковского района обернулось проблемами. Он решил подвезти попутчика, а тот в “благодарность” украл у водителя мобильный телефон. Теперь 35-летнему мужчине за

Доброе дело для жителя Вязниковского района обернулось проблемами. Он решил подвезти попутчика, а тот в “благодарность” украл у водителя мобильный телефон. Теперь 35-летнему мужчине за кражу грозит до 5 лет лишения свободы. Он уже дал признательные показания. Следствием установлено, что потерпевший, встретив обвиняемого на дороге, предложил подвезти его. Во время поездки, воспользовавшись моментом, когда потерпевший