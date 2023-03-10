Справедливость все еще не восстановлена. На владимирской станции скорой помощи прошло очередное заседание. В ходе него требования персонала удовлетворили лишь частично. Медики просили

Справедливость все еще не восстановлена. На владимирской станции скорой помощи прошло очередное заседание. В ходе него требования персонала удовлетворили лишь частично. Медики просили вернуть стимулирующие выплаты за январь аналогичные предыдущему году. Но от той суммы они получили только 25-35%. Общий размер выплат составил около полутора миллионов рублей. Екатерина Ашаева, фельдшер городской станции скорой помощи, председатель