На территории Владимирской области за прошедшие сутки 10 апреля лабораторно подтверждено 70 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 10 апреля лабораторно подтверждено 70 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.18 сл. в г. Владимире, 8 сл. в Гусь-Хрустальном, 6 сл. в Муромском, 6 сл. в Александровском, 6 сл. в Кольчугинском, 5 сл. в Киржачском, 4 сл. в Меленковском, 3 сл. в Суздальском, 3 сл. в Вязниковском, 3 сл. в Гороховецком, 2 сл. в Петушинском, 2 сл. в Ковровском, 2 сл. в Юрьев-Польском, 1 сл. в Собинском, 1 сл. в Радужном.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 30 675 случаев заболевания.7017 сл. в г. Владимире, 3775 сл. в Гусь-Хрустальном, 3391 сл. о. Муром, 2187 сл. в Ковровском, 1914 сл. в Александровском, 1764 сл. в Петушинском, 1322 сл. в Юрьев-Польском, 1237 сл. в Вязниковском, 1307 сл. в Кольчугинском, 1149 сл. в Суздальском, 714 сл. в Гороховецком, 989 сл. в Собинском, 870 сл. в Киржачском, 847 сл. в Меленковском, 674 сл. в Камешковском, 663 сл. в Селивановском, 466 сл. в Судогодском, 389 сл. в г. Радужном.Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.