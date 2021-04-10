За весь период наблюдения в регионе зарегистрировано 1034 летальных исхода.
За минувшие сутки во Владимирской области от коронавируса умерло восемь человек. Об этом 10 апреля сообщает федеральный портал стопкоронавирус.рф. За весь период наблюдения в регионе зарегистрировано 1034 летальных исхода.
Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых лабораторных исследований.
Добавим, что 27 808 пациентов с Covid-19 оправились от болезни, за минувшие сутки врачи выписали из владимирских больниц ещё 83 человека.