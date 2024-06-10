Об этом рассказали представители регионального надзорного ведомства в своём телеграм-канале.

В Муроме прокуроры выявили в трёх учебных заведениях нарушения правил при хранении лекарств. Об этом рассказали представители регионального надзорного ведомства в своём телеграм-канале.Обнаружилось это в ходе проверки. Были найдены просроченные препараты, а также незащищённые от прямых солнечных лучей таблетки.Директорам были внесены представления. Прокуратура взяла под свой контроль устранение нарушений.