Сегодня Церковь поминает святых князей Петра и Февронию Муромских. 8 июля для Мурома - особый...

Сегодня Церковь поминает святых князей Петра и Февронию Муромских.8 июля для Мурома - особый день. День семьи, любви и верности. Православные верующие вспоминают святых Петра и Февронию Муромских.В Свято-Троицком женском монастыре хранятся мощи святых благоверных. И тысячи гостей и жителей Мурома в этот день просят у Петра и Февронии семейного счастья и прибавления в семействе. Муромский ЗАГС 8 июля работал до позднего вечера - на роспись подали заявки 30 пар. Это вдвое больше, чем в обычные дни. Добавлю, что празднику семьи, любви и верности 16 лет.