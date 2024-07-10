Актер театра и кино Александр Аладышев и продюсер Мария Ремыга-Ганькова рассказали о необычном...

Актер театра и кино Александр Аладышев и продюсер Мария Ремыга-Ганькова рассказали о необычном представлении, посвященном Софии СуздальскойНу а уже завтра на Каменке в Суздале состоится одно из самых необычных представлений. Посвящено оно Софии Суздальской - первой жене Василия третьего, великого князя московского.Первый спектакль пройдет завтра, а второй показ - 14 июля, в субботу.Идейные вдохновители - Александр Аладышев, актер театра и кино. И продюсер Мария Ремыга-Ганькова. Какой сюжет у спектакля? Кто в главной роли?Они рассказали в эксклюзивном интервью "Вестям".