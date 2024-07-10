Это связано с будущим аэропортом «Семязино».

8 июля губернатор Владимирской области Александр Авдеев подписал постановление о введении льгот по аренде земли для авиаперевозчиков. Это решение связано с будущей реконструкцией аэропорта "Семязино" к 2026 году. Компании, занимающиеся авиаперевозками по социально значимым маршрутам, смогут воспользоваться льготами и платить всего 75% от установленной стоимости аренды посадочных площадок.Также право на льготы получат малый и средний бизнес, сельхозпроизводители, строители социально-культурных и коммунально-бытовых объектов, инвесторы в крупные проекты и организации, занимающиеся военно-патриотическим воспитанием молодежи и подготовкой к военной службе.Кроме того, Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Владимирской области (ДОСААФ) будет платить всего 0,05% от кадастровой стоимости участка.