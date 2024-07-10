Начальник управления культуры администрации Владимира Елена Ермакова рассказала о программе...

Начальник управления культуры администрации Владимира Елена Ермакова рассказала о программе фестиваля "Владимирская вишня"14-го июля, уже в это воскресенье в областной столице пройдёт праздник, посвящённый самому вкусному бренду региона - Владимирской вишне.Что запланировано? Какая пешеходная улица Владимира на время станет ягодной? И где можно попробовать фирменные вишнёвые пироги?В интервью "Вестям" рассказала начальник управления культуры администрации Владимира Елена Ермакова.