Начальник управления культуры администрации Владимира Елена Ермакова рассказала о программе...
Начальник управления культуры администрации Владимира Елена Ермакова рассказала о программе фестиваля "Владимирская вишня"
14-го июля, уже в это воскресенье в областной столице пройдёт праздник, посвящённый самому вкусному бренду региона - Владимирской вишне.
Что запланировано? Какая пешеходная улица Владимира на время станет ягодной? И где можно попробовать фирменные вишнёвые пироги?
В интервью "Вестям" рассказала начальник управления культуры администрации Владимира Елена Ермакова.