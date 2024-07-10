Извилистая спокойная речка Каменка и деревянная сцена на ней. Свой новый спектакль-перформанс Театральное товарищество «Завод» представит уже 11 июля, подготовка идет полным ходом. На этот

Извилистая спокойная речка Каменка и деревянная сцена на ней. Свой новый спектакль-перформанс Театральное товарищество «Завод» представит уже 11 июля, подготовка идет полным ходом. На этот раз команда театралов, отличающаяся постановками в самых необычных местах, подготовила спектакль, повествующий о нелегкой женской судьбе. История Соломонии Сабуровой, рассказанная на Каменке, получила название «Мать София». Главная героиня — первая