В Камешковском районе утонула 85-летняя пенсионерка Александр Головашкин - заместитель...

В Камешковском районе утонула 85-летняя пенсионеркаАлександр Головашкин - заместитель руководителя территориального органа ГУ МЧС России по Владимирской области:- В 9 часов 30 минут сообщение поступило об утоплении на территории Камешковского района Владимирской области. В связи с этим, хочется обратиться к нашему населению, рассказать им о том, что необходимо бережно относиться к своей жизни и здоровью, жизни и здоровью своих близких и родственников. Примитивные правила позволят обеспечить безопасность.По оперативным данным, с начала этого года в регионе утонул уже 21 человек. Среди погибших - ребенок-подросток. По факту смерти девочки возбуждено уголовное дело. Утонувшие есть практически во всех районах области. Среди главных причин: нетрезвое состояние, хронические заболевания, халатность родителей и несоблюдение правил безопасности.В региональном управлении МЧС России напоминают: купаться следует на оборудованных пляжах. До конца месяца, по прогнозам синоптиков, в области сохранится аномальная жара. Спасатели и муниципальные чиновники проводят профилактические мероприятия, чтобы избежать новых трагедий. Помочь здесь призвана новая программа "Плавание для всех".Юлия Раснянская - уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области:- Будет разрабатываться межведомственная программа на этот счет. Конечно, это ответственность, в первую очередь, родителей,чтобы создавать условия для того, чтобы ребенок учился плавать. Но и, органов государственной власти, муниципальных образований. К сожалению, количество бассейнов у нас не так велико, но, на мой взгляд, здесь есть достаточные перспективы использование общественного сектора, неравнодушных граждан.