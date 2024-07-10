В Киржаче появилась первая в регионе детская научная площадка Как продвигается в городе...

В Киржаче появилась первая в регионе детская научная площадкаКак продвигается в городе благоустройство дворов и общественных территорий. Расскажет Александр Сыпченко.На этой новой детской площадке на Проезде Строителей в Киржаче есть практически всё для активного отдыха и образования: современное долговечное покрытие, качели, спортивное оборудование с научными элементами и многое другое. Узнать что-то новое можно прямо во дворе дома, говорят родители.Проект стал лидером онлайн-голосования, набрав почти 3 тысячи голосов.Вера Миронова, жительница Киржача:- Мы очень активно боролись за эту площадку, мы даже записывались в волонтеры, проводили онлайн-голосование, искали кто нас поддержит, то есть активно участвовали, боролись. К счастью выиграли, победили.Стоимость объекта 4 с половиной миллиона рублей. Всего в этом году в области будет построено 2 таких научных площадки, вторая появится в микрорайоне Юрьевец областного центра.Елена Сысоева, первый заместитель министра ЖКХ Владимирской области:- Она построена в рамках инициативы Президента РФ "Десятилетие Науки и технологии" с привлечением средств федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".В этом году на территории региона стартовал еще один важный проект "Благодвор". На его реализацию из областной казны выделено полтора миллиарда рублей. Для Киржача - каждый отремонтированный двор - маленькая победа, рассказывает врио главы администрации города Марина Машкова.Марина Машкова, врио главы администрации г. Киржач:- Администрацией города Киржач было принято решение отремонтировать здесь дворовые территории, внутридворовые проезды, по программе "Благодвор", потому что эта программа реализуется у нас без софинансирования.Елена Жарова, первый заместитель главы администрации Киржачского района:- В этой программе теперь участвуют не только территории, которые в черте города, но и сельские населенные пункты.Вскоре у дома 10 и 12 по улице "40 лет октября" установят урны, скамейки, оборудуют парковочные места. Самое главное, что не остались в стороне и жители. Люди обещают, что теперь следить за порядком в своем дворе будут еще внимательнее.Ольга Сурнина, жительница Киржача:- Вообще этот двор уже давно старый и сейчас его, конечно, облагородили. Здесь были ямы, ну в общем было ужасно.К концу текущего года в рамках проекта "Благодвор" благоустроят более 700 объектов, из них почти 400 дворовых территорий в 53 муниципалитетах области. А этот 60 летний дом на улице Ленинградской стал участником региональной программы капитального ремонта. Вместо старой шиферной крыши здесь появилась современная железная кровля.Алексей Сёмин, заместитель генерального директора фонда капремонта Владимирской области:- Стоимость ремонта более 3,6 миллиона рублей. Работы будут закончены согласно графику производства работ и если не подведут погодные условия 30 августа текущего года.В Киржачском районе до 2025 года будет проведён капитальный ремонт сразу 16 многоквартирных домов на сумму почти 100 миллионов рублей. Правительство области и местная администрация будут и дальше поддерживать участие Киржачского района во всех региональных программах.Александр Сыпченко, Алексей Ковалёв "Вести-Владимир"