Не попался, если бы не случай. 2 июля в Петушинском районе большегруз задел остановившуюся на обочине «Рено». Прибывшие на место сотрудники ГАИ заметили, что водитель легковушки странно себя

Не попался, если бы не случай. 2 июля в Петушинском районе большегруз задел остановившуюся на обочине «Рено». Прибывшие на место сотрудники ГАИ заметили, что водитель легковушки странно себя ведет. По данным УМВД, за рулем «Рено» находился 43-летний житель Мордовии. Инспекторы передали информацию коллегам из подразделения по контролю за оборотом наркотиков. Они оперативно прибыли на место.