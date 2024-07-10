В Суздале подписали соглашения в рамках федерального проекта Музейные маршруты Музейщики со всей...

В Суздале подписали соглашения в рамках федерального проекта "Музейные маршруты"Музейщики со всей страны собрались в Суздале для обсуждения планов по дальнейшему развитию и сотрудничеству, в рамках федерального проекта "Музейные маршруты". Подробности у Федора Лалакина.Уникальный обмен опытом и знаниями в музейном деле. Здесь собрались представители музейных сообществ почти со всей России. Каждый рассказал о планах развития своего музея.Анна Громова, председатель наблюдательного Совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество":- Я с огромным интересом участвовала сегодня в музейных маршрутах, подчеркнула много нового и в том числе по методикам продвижения туристического продукта, и по музейному делу, встретила многих коллег.Сама встреча произошла в рамках федерального проекта "Музейные маршруты". Для гостей провели экскурсию по Суздалю. Эксперты высоко оценили готовность города к празднованию тысячелетия.Елена Харламова, директор Департамента музеев и внешних связей Министерства культуры Российской Федерации:- Действительно здесь сделано все с точки зрения культуры для того, чтобы сюда приезжали люди изучали историю своей страны гордились историей своей страны и отмечали для себя какие то интересные вещи, чтобы привести сюда своих друзей детей и так далее. Суздаль владеет всем этим. Это город, который построен на культурном и историческом туризме."Музейные маршруты" помогают сохранять единство музейного пространства страны через активность туристов. По поручению Минкульта, регионы представили свои предложения по созданию специальных туристических программ.Екатерина Проничева, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Для нас подготовка к тысячелетию - это, конечно, прежде всего культурные события, выставки, различные мероприятия и нам приятно, что мы в год тысячелетия смогли открыть несколько значимых для нас проектов.Эти выставочные проекты уже дают свои плоды. Поток туристов во Владимирской области растет в геометрической прогрессии.Ольга Демина, министр культуры Владимирской области:- Уже у нас туристический поток увеличивается в связи с теми активностями, которые происходят и не только в Суздале, потому что Суздаль становится в какой то момент тесноват, наверное, от тех активностей, которые у нас есть это и город Владимир и город Муром.На собрании также подписали и соглашения о сотрудничестве между музеями разных городов. А в конце гостей ждал мастер класс по приготовлению ухи под открытым небом.Федор Лалакин, Александр Чунаев "Вести - Владимир"