В Суздале состоялся уникальный концерт симфонического оркестра Мариинского театра под руководством...

В Суздале состоялся уникальный концерт симфонического оркестра Мариинского театра под руководством маэстро Валерия ГергиеваДар Суздалю в честь его официального тысячелетия. В древнем городе выступили солисты, хор и симфонический оркестр Мариинского театра под руководством маэстро Валерия Гергиева. Уникальный концерт состоялся в суздальском кремле. Слово - Марии Платанюк.- Что за птицы пречудесные, голосами поют ангельскими.В самом сердце Суздаля - города - сказки - "оживает" Китеж-град. Последняя эпическая опера Римского-Корсакова. На сцене - легендарный Мариинский. Солисты театра, хор и симфонический оркестр под управлением маэстро Валерия Гергиева.В наследии Римского-Корсакова "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии" занимает особое место. Исповедальность, сакральные первоосновы русского духа, отголоски древних распевов.Мария Платанюк:- Суздальский кремль, Рождественский собор с золотыми звездами куполов, Архиерейские Палаты, земляные валы, реликтовые луга... В этих уникальных природных и исторических декорациях проходит концерт Мариинского театра. В опере "Сказание о невидимом граде Китеже" как в водах озера Светлояр- отражение глубин национальной истории.Многие из солистов Мариинского театра в Суздале впервые. В их числе - бас Глеб Перязев. По словам оперного певца, каждый из артистов увозит из Суздаля любовь к этому городу-хранителю традиций. И его людям. Открытым. Настоящим.Глеб Перязев, оперный певец, солист Мариинского театра:- Мы вечером взяли повозку, чтобы насладиться, так сказать атмосферой и как с Шаляпиным- мы ехали с извозчиком, а он говорит: "А вы кто такие?". Мы певцы, приехали завтра петь, а певцы,а работаете-то кем? Такой же фразой извозчик сто лет назад обратился к Шаляпину.В год своего официального тысячелетия Суздаль звучит. И ещё более мощно.Екатерина Проничева, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Это для нас новый виток развития и мы надеемся,что на следующем этапе и кремль, и мы будем принимать большое количество театральных, оперных и музейных проектов.Николай Макаров, директор Института археологии Российской Академии наук:- Очень важно находить какое-то новое, прочтение наших новых знаковых мест, каким является суздальский кремль, наполнять их новым содержанием... Это идеальное сочетание сохранения наследия и каких-то новых форм.В зале под открытым небом- и композитор Николя Челоро с супругой Екатериной. В Россию перебрался навсегда. Уверен, этот проект- потрясающий подарок всему региону.Николя Челоро, композитор, музыкант:- Очень хорошая идея сделать эти концерты. Бесплатный вход для всех людей. Это очень важно, хорошая культура- это как витамин. Это духовная энергия для всех людей.Премьера оперы- гордости Мариинского- прошла в 1907-ом. Спустя годы театр неоднократно возвращался к "Китежу". Постановку в Суздале дополнили уникальные проекции на памятниках архитектуры. Образы "Света Суздаля" навеяны иллюстрациями знаменитого русского художника Ивана Билибина.Лидия Жаркова, зритель:- Необыкновенно. Нам так повезло что мы здесь. И маэстро.Анна Горбунова, зритель:- Замечательно. Очень подходит и к месту, и ко времени, и к празднику.Оперу Мариинского театра в суздальском кремле посмотрели больше четырёх с половиной тысяч человек. За музыкальный дар Суздалю артистов и маэстро со сцены поблагодарил губернатор Александр Авдеев.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Какой ещё можно представить подарок на тысячелетие Суздаля. Лучшее, что мы сегодня увидели- феерию музыки и звука. В исполнении артистов Мариинского театра. Давайте ещё раз скажем слова благодарности и браво маэстро Валерию Гергиеву... аплодисменты, браво!О Руси изначальной, Руси потаённой. По словам зрителей, Суздаль - тот самый уникальный город на карте страны, где "бьётся пульс" национальной истории. Где так прочна связь времён.Мария Платанюк, Андрей Синягин "Вести-Владимир"