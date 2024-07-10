Злоумышленники заманивают людей диспансеризацией, отдыхом и фотосессиями.

Жителей Владимирской области предупредили о самых популярных мошеннических схемах.Злоумышленники заманивают людей диспансеризацией, отдыхом и фотосессиями. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Банка России.Первый способ — мошенник представляется сотрудником поликлиники. Человеку предлагают пройти плановый медосмотр и готовы записать его к врачам. Для подтверждения визита злоумышленник просит назвать код из смс.«Иногда мошенники убеждают установить на телефон приложение для записи к врачу, а по факту это программа-вирус, из-за которой человек потеряет доступ к своему устройству», — отметил эксперт по кибербезопасности владимирского отделения Банка России Евгений Гаврилюк.Второй способ — человеку предлагают отправиться на отдых по низкой цене. Мошенники создают поддельные страницы и присылают ссылки для оплаты.Третий способ — аферисты приглашают девушек якобы на бесплатные фотосессии. Они просят перевести деньги только за аренду студии. После «фотографы» перестают выходить на связь.Жителей просят быть предельно внимательными и не сообщать персональные данные незнакомым людям.