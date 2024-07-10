ГВС отключат из-за ремонтных работ, предупреждают в мэрии. Горячей воды не будет с 00:00 12 июля до 14:00 14 июля. Кипятить чайники и мыться из тазиков придется жителям следующих адресов: – ул.
ГВС отключат из-за ремонтных работ, предупреждают в мэрии. Горячей воды не будет с 00:00 12 июля до 14:00 14 июля. Кипятить чайники и мыться из тазиков придется жителям следующих адресов: – ул. Луначарского 5а, 13, 13а, 15, 28– ул. Батурина 14– ул. Михайловская 8а– ул. Сакко и Ванцетти 41а– ул. Горького 5– ул. Стрелецкая 30а,