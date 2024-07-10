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<a href="https://33live.ru/novosti/10-07-2024-vo-vladimire-bolshe-chem-na-sutki-otklyuchat-goryachuyu-vodu-na-30-ulicax.html" target="_blank">Во Владимире больше чем на сутки отключат горячую воду на 30 улицах</a> - ГВС отключат из-за ремонтных работ, предупреждают в мэрии. Горячей воды не будет с 00:00 12 июля до 14:00 14 июля. Кипятить чайники и мыться из тазиков придется жителям следующих адресов: – ул.