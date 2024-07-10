Во Владимире инженеру грозит до 2 лет лишения свободы за непринятие мер по очистке крыши от...

Во Владимире инженеру грозит до 2 лет лишения свободы за непринятие мер по очистке крыши от наледи.Об этой истории рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. Напомним, в феврале 2024 года на кровле многоквартирного дома №22 по улице Верхняя Дуброва областного центра образовалась значительная наледь.Сотрудник организации, ответственной за содержание и техническое обслуживание здания, своевременно заметила угрожающее падением ледообразование и доложила о ситуации инженеру. Однако, тот, вопреки требованиям должностной инструкции, назначил работы по очистке крыши дома позже положенного срока. Мужчина полагал, что за 4 дня ничего не произойдёт.«… Вопреки его ожиданиям, 23 февраля, когда группа местных жителей, возвращаясь от знакомых, остановилась у подъезда многоквартирного дома, с крыши сорвалась ледяная глыба, ударив находившуюся в компании девушку по голове. Травма повлекла сотрясение головного мозга и переломы костей лица, что впоследствии судебно-медицинским экспертом оценено как вред здоровью средней тяжести...» - пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал, приняв меры к возмещению вреда.Уголовное дело будет рассмотрено Ленинским районным судом города Владимира.В данный момент обвиняемому грозит до 2 лет лишения свободы.Фото: пресс-служба СУ СК России по Владимирской области