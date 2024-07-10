Во Владимире представили интерактивную карту пляжей Где можно искупаться безопасно и под...

Во Владимире представили интерактивную карту пляжейГде можно искупаться безопасно и под присмотром спасателей теперь можно узнать, открыв интерактивную пляжную карту. Ее разработало региональное министерство цифрового развития.Места для купания обозначены флажками. На карте Владимирской области в этом году, к сожалению, значительно больше черных флагов - это означает, что место отдыха не одобрено Роспотребнадзором.Оранжевыми флажками с пальмой отмечены пляжи, соответствующие всем требованиям безопасности: на них имеется необходимое оборудование, дно проверено водолазами, организовано дежурство спасателей.Добавим, с начала сезона в области утонули уже 16 человек. Подавляющее большинство из них отдыхали на воде в неположенных местах.