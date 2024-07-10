В региональной столице в рамках проекта «Книга памяти» ведётся работа по увековечиванию памяти о земляках, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

В региональной столице в рамках проекта «Книга памяти» ведётся работа по увековечиванию памяти о земляках, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Об этом рассказала пресс-служба администрации Владимира.Сегодня городские музеи принимают от жителей оцифрованную версию памятных предметов военных лет, чтобы создать виртуальную выставку. Подробности и адреса можно узнать на .