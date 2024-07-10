Постановление опубликовано на сайте правительства.

Во Владимирской области участники спецоперации и члены их семей могут получить компенсацию при оплате коммунальных услуг.Речь идет как о мобилизованных бойцах, так и добровольцах.Постановление опубликовано на сайте правовой информации. Документ вступил в силу с 1 июля 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Для получения льготы нужно обратиться в отдел социальной защиты населения по месту жительства.Компенсацию предоставляют на содержание жилого дома, оплату электричества, отопления, водоснабжения, уплату взносов на капремонт и вывоз мусора.Напомним, что из Владимира в зону СВО .