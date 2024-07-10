Об этом заявили в региональном надзорном ведомстве.

Во Владимирской области работодатель не сможет уволить вдову ветерана. Этому поспособствовало введение новых поправок в Трудовой кодекс РФ. Об этом заявили в региональном надзорном ведомстве.Это будет действовать ровно год с момента гибели мужа, но есть и некоторые исключения. Женщину всё же можно будет уволить, если предприятие ликвидируется, если трудовые обязанности со стороны вдовы не исполняются, а также при предоставлении ложных документов при трудоустройстве.