Во Владимирской области реализуется уникальный опыт организации обучения несовершеннолетних,...

Во Владимирской области реализуется уникальный опыт организации обучения несовершеннолетних, находящихся в СИЗООбразование как первый шаг по возвращению к нормальной жизни. Во Владимирской области реализуется уникальная инициатива - подростки, находящиеся в СИЗО, продолжают получать школьное образование и сдают итоговые экзамены.Станет ли этот опыт всероссийским? По инициативе депутата Госдумы от Владимирский области Алексея Говырина в областном управлении ФСИН прошел «круглый стол» с участием федеральных парламентариев и регионального Минобра.- В Гороховецкой школе, получается, учился?- Да.На воле этот молодой человек не успел получить среднее образование. Школьную программу завершал уже в кольчугинском СИЗО. Сейчас здесь под стражей — более 600 человек, семеро — несовершеннолетние. У всех подростков статус обвиняемых по уголовным статьям. Несмотря на это, они не лишены законного права на получение образования. Точнее, по федеральному закону от 2012 года, САМОобразование.Алексей Говырин, депутат Государственной Думы от Владимирской области:- С учетом того, что с 2012 года достаточно серьезно поменялись технологии, смотрим, какие изменения необходимо внести в федеральное законодательство для того, чтобы все дети, в том числе, которые сейчас находятся в таких местах, они имели возможность доступа к образованию.Во Владимирской области, подчеркнул депутат, реализуется уникальный опыт организации обучения несовершеннолетних, находящихся в СИЗО. Благодаря тесному взаимодействию регионального Минобра и УФСИН в следственном изоляторе у подростков есть возможность осваивают школьную программу по индивидуальному учебному плану, проводить консультации с педагогами.В СИЗО имеется класс с компьютерами и учебной литературой. Тут же проходит промежуточная аттестация учеников и экзамены — можно сдать ОГЭ и ЕГЭ.Ольга Коробова, депутат Государственной Думы, член комитета по защите семьи, вопросов отцовства материнства и детства:- Поскольку мальчик, который сейчас находится в СИЗО, закончил 11 класс, успешно сдал ГИА на 4, говорит о том, что этот уровень знаний, предметов достаточен для того чтобы сдать экзамены. Для того, чтобы у него были шансы для получения действительно хорошего образования - для того, чтобы он мог встать на путь исправления.Депутаты Госдумы Алексей Говырин и Ольга Коробова отмечают - будут продолжать работу по совершенствованию федерального законодательства уже с учетом владимирского опыта. Чтобы ситуация поменялась не только в нашем регионе, но и по всей стране.Непрерывное образование помогает подросткам стать частью законопослушного общества. Доказано Владимирской областью.Кристина Иванова, Вести "Владимир".