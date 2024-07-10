Во Владимирской области за последние дни с заявлениями о пропаже велосипедов обратились несколько человек.

Во Владимирской области за последние дни с заявлениями о пропаже велосипедов обратились несколько человек. Об этом рассказала УМВД России по региону.Так, 6 июля двухколёсные транспортные средства украли у жителей Ковровского и Юрьев-Польского района. Граждане оставили свои велосипеды в подъездах домов и не удосужились их пристегнуть. Аналогичный случай произошёл чуть ранее в Александровском районе.По всем фактам краж возбуждены уголовные дела. В одном случае полицейским уже удалось установить подозреваемого. Ранее судимого мужчину задержали, у него изъяли велосипед стоимостью свыше 17 тыс. рублей.