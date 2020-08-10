Статистика аварийности на дорогах региона с 3 по 9 августа

Пресс-служба УМВД России по Владимирской области опубликовала еженедельную статистику аварийности на дорогах региона с 3 по 9 августа.По этим данным, во Владимирской области за неделю произошло 43 ДТП с пострадавшими, в которых погибли 8 человек и 59 получили ранения различной степени тяжести, четверо из которых – несовершеннолетние. В пяти случаях дорожных происшествий фигурировали пьяные водители. Всего сотрудники ГИБДД остановили 98 машин, где владелец либо был нетрезв, либо отказался от медицинского освидетельствования.