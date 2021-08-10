Компания «Ростелеком-ЦОД» завершила процедуру сертификации всех дата-центров сети на соответствие международному стандарту по защите информации и безопасности данных в

Компания «Ростелеком-ЦОД» завершила процедуру сертификации всех дата-центров сети на соответствие международному стандарту по защите информации и безопасности данных в индустрии платежных карт PCI DSS1 версии 3.2.1. В 2021 году московские дата-центры успешно прошли аудит соответствия международному стандарту и в очередной раз подтвердили высокий уровень безопасности. Завершающим этапом проверки стала сертификация региональных площадок в Санкт-Петербурге, Удомле, Екатеринбурге и Новосибирске. Таким образом компания обеспечила соответствие стандарту PCI DSS всех ЦОД общей емкостью 12 500 стоек. Благодаря этому заказчики, принимающие платежи