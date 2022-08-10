Дебошир, который напал на инспекторов ГИБДД в самом центре Владимира, задержан. Ему вменяется...

Дебошир, который напал на инспекторов ГИБДД в самом центре Владимира, задержан. Ему вменяется статья "Применение насилия в отношении представителя власти". Возбуждено уголовное дело.Ирина Гавриченко, начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области:– Личность данного гражданина установлена. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности житель г. Покров Владимирской области. В настоящее время данный гражданин задержан сотрудниками полиции.История с нападением на инспекторов ГИБДД в областном центре получила продолжение. Водителя Лексуса с Соборной площади арестовали на 5 суток по административному делу.Октябрьским районным судом в ходе заседания его признали виновным в неповиновении законному требованию сотрудника полиции. Парень вину признал, в содеянном раскаялся. А вот его другу и заступнику грозит более серьезное наказание. Напомним, 23-летний житель Покрова по имени Роман вступил в конфликт с сотрудниками ГИБДД в центре Владимира в субботу рано утром. Видео его подвигов тут же распространилось в соцсетях и получило широкую огласку. По факту применения насилия в отношении сотрудников ГИБДД региональным следкомом возбуждено уголовное дело. Санкция по этой статье - до 5 лет лишения свободы.Видео от УМВД России по Владимирской области:– Приношу извинения сотрудникам полиции за совершенное мною оскорбление. Вину признаю полностью, в содеянном раскаиваюсь. Сотрудники полиции выполняли свои обязанности.