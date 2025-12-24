На службу по контракту в специализированные подразделения – мобильные огневые группы (МОГ) – во Владимирской области требуются люди. Защищать критически важные объекты региона от атак

На службу по контракту в специализированные подразделения – мобильные огневые группы (МОГ) – во Владимирской области требуются люди. Защищать критически важные объекты региона от атак вражеских беспилотников теперь будут резервисты. Мы приступили к набору граждан в мобилизационный людской резерв для прохождения службы в мобильных огневых группах на территории Владимирской области. Для вступления в мобилизационный людской