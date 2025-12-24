Управляющая компания «Порядок» дарит владимирцам не только чистые дворы, комфорт и безопасность, но и настоящее новогоднее чудо. В прошлом году зимние праздники во дворах жилых комплексов

Управляющая компания «Порядок» дарит владимирцам не только чистые дворы, комфорт и безопасность, но и настоящее новогоднее чудо. В прошлом году зимние праздники во дворах жилых комплексов прошли ярко и по-семейному тепло: с хороводами, конкурсами, зажигательными танцами и, конечно, Дедом Морозом и Снегурочкой. Гулянья собрали жителей сразу нескольких домов и стали доброй традицией, которую решили продолжить