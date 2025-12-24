В обновлённом бульваре художника Иванова зажглась межнациональная ёлка — один из главных символов предновогоднего Владимира. Пространство, которое совсем недавно преобразилось, сегодня

В обновлённом бульваре художника Иванова зажглась межнациональная ёлка — один из главных символов предновогоднего Владимира. Пространство, которое совсем недавно преобразилось, сегодня вновь стало центром притяжения горожан и площадкой для большого праздничного события. Денис Егоров, первый зам. главы администрации города Владимира Скоро здесь появятся помимо украшений на елке, которых в этом году вместе с прошлыми годами