В Коврове местный житель остался без льготных лекарств, из-за чего ему пришлось обратиться в прокуратуру.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в Коврове местный житель оказался без доступа к медикаментам, на которые он имел право по льготе, и был вынужден обратиться в прокуратуру.В ходе проверки прокуроры выяснили, что мужчина является инвалидом I группы, страдает от сахарного диабета 1 типа и хронической болезни почек, а также находится в очереди на пересадку почки. В связи с его состоянием КГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России назначил ему ряд лекарств, которые должны предоставляться бесплатно.Тем не менее, местные медицинские учреждения не обеспечили его необходимыми препаратами, что вынудило пациента приобретать их за собственный счет.Поэтому прокурор подал иск в суд с требованием обеспечить мужчину нужными медикаментами, возместить расходы на их покупку и выплатить компенсацию за моральный ущерб. Суд удовлетворил все заявленные требования.