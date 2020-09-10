Праздник продлится два дня! В пятницу, 11 сентября, состоится "паста-пати".

В эту субботу во Владимире состоится уже четвертый полумарафон "Золотые ворота". Праздник продлится два дня! В пятницу, 11 сентября, состоится "паста-пати". На Спасской у паковочной зоны можно будет познакомиться с участниками и организаторами, а заодно "подпитаться" углеводами. На месте будут работать диджей и ведущие топ-10 Владимир, выступят дуэт "Джамбо Джаз" и владимирская группа "Рекорд Оркестр". Завершится мероприятие кинопоказом. Кстати, дождя не ожидается. "Паста-пати" - для всех желающих, а вот на полумарафон через сайт попасть уже невозможно. Как туда пробраться, рассказывает его организатор.Ольга Молева начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Владимира:-На данный момент регистрация закрыта, но она продолжится у нас 11-го числа. Сейчас практически 1500 участников уже зарегистрировалось. Но есть огромное количество звонков и все очень хотят зарегистрироваться именно 11 числа. Мы уже побили рекорд прошлого года. В прошлом году у нас участвовали 1234 участника. В этом году понимаем, что у нас их уже гораздо больше. Я думаю, что мы ближе к 2-ум приблизимся.Стартовый городок откроется в 9 утра в субботу на Театральной площади. Маршрут пройдет от площади Фрунзе до Студеной горы. 1 круг - 7 км. Утверждено 174 номинации! Призовой фонд - 94 тысячи рублей. Тема полумарафона обозначена как "динамичная геометрия".Подробное расписание вы можете изучить на официальном сайте. vladimir-marathon.ru Все предусмотрено: детская игровая комната, точки питания, спорта, музыки и новинка от спонсоров - массаж. Для развлечения: мастер-классы, фото-спиннер, вращающийся на 360 градусов, аквагрим, возможность сделать медаль с индивидуальной гравировкой и даже найти свои профессиональные фото по стартовым номерам. И кстати, в номера в этом году встроен чип для автоматической фиксации результата забега. Каждый участник получит воду, банан и не только.Илья Кехтер представитель оргкомитета "Владимирского полумарафона - 2020":-В каждом стартовом пакете участникам будет вручена футболка. От самых маленьких 104 размера до 60-го. В связи со сложившейся ситуацией предусмотрена гигиеническая маска каждому участнику с фиксатором разного размера для удобного ношения. Будет использована в дальнейшем, наверное. Надеемся, что короткое время. И останется об этом годе участникам память с нашего полумарафона.