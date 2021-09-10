Всероссийский центр исследования общественного мнения обнародовал рейтинги политиков и партий.

Всероссийский центр исследования общественного мнения обнародовал рейтинги политиков и партий.ВЦИОМ провел исследование, чтобы выяснить рейтинги доверия россиян к политикам. Респондентов просили оценить работу главы государства и федерального правительства. Кроме того, социологи хотели рассчитать уровень поддержки политических партий.Данные многоступенчатого телефонного и поквартирного опросов опубликованы 10 сентября. Исследование показало, что Владимиру Путину доверяют 64,6% опрошенных граждан. Его личный рейтинг вырос за неделю на 2,7%. Работу Путина на посту президента России одобряют 60,2% респондентов. Политик прибавил 1,9% за аналогичный период времени: с 30 августа по 5 сентября 2021 года.Положительная динамика наблюдается и в уровне одобрения работы премьер-министра и Правительства России. Их рейтинг составил 40,9% (+1% неделю) и 36,8% (+1,4%), соответственно. На прямой вопрос о доверии Михаилу Мишустину положительно ответили48,3%россиян (+0,3%).Из лидеров оппозиционных политических партий повысить рейтинг удалось только руководителю ЛДПР Владимиру Жириновскому. Ему доверяю 30% опрошенных (+3,4%). Лидеры КПРФ Геннадий Зюганов (24,7%, -1.7%) и СР Сергей Миронов (21,2%, -1.2%), наоборот, потеряли проценты за неделю.Отметим также, что в ходе квартирного опроса ВЦИОМ уровень поддержки партии "Единая Россия" составил 30%, КПРФ – 17,4%, ЛДПР – 12,2%, "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" – 4,9%.