Завершение работ запланировано на 2026 год.

В селе Урваново Владимирской области полным ходом идет строительство новой системы водоснабжения в рамках программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Этот проект, стоимостью 163,2 млн рублей, станет первым крупным объектом программы и обеспечит село собственным источником воды. Завершение работ запланировано на 2026 год.По информации Министерства ЖКХ Владимирской области, на данный момент уже проложено 5,5 км полиэтиленовых труб и установлено 65 колодцев. В настоящее время специалисты занимаются монтажом запорной арматуры, что позволит отключать отдельные участки водопроводной сети без прекращения водоснабжения всего села.Одновременно ведутся работы по подготовке площадки для водозаборного сооружения. Территория выровнена, подключено временное электроснабжение для буровой установки и устанавливается ограждение. Скважины станут основным источником воды, откуда она будет поступать непосредственно в распределительный коллектор.Финансирование проекта осуществляется из федерального и регионального бюджетов. Подрядчик был выбран на конкурсной основе, с учетом скорости и применения современных технологий. Министерство ЖКХ Владимирской области осуществляет еженедельный контроль за ходом работ, следя за соблюдением сроков и качеством выполнения.