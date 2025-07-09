И за нежность и ласку твою,За святую твою неустанность,Я тебе как солдаты в строюОбъявляю навек благодарность! Евгений Гранкин вспомнил эти строки, размышляя о 47 годах, проведенных с

И за нежность и ласку твою,За святую твою неустанность,Я тебе как солдаты в строюОбъявляю навек благодарность! Евгений Гранкин вспомнил эти строки, размышляя о 47 годах, проведенных с супругой Верой. Оба — военные, вырастившие сына и теперь всецело отдающие себя воспитанию внука. Сегодня, в День семьи, любви и верности, семью Гранкиных отметили в Доме Дружбы за