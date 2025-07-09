Об этом сообщили в Министерстве лесного хозяйства региона.

Владимирская область уверенно входит в тройку лидеров по объёмам лесовосстановления в Центральном федеральном округе, стабильно высаживая не менее 6,5 тысяч гектаров молодых деревьев ежегодно в течение последних пяти лет.По данным Министерства лесного хозяйства региона, область занимает первое место в ЦФО по компенсационным посадкам, финансируемым компаниями, занимающимися добычей полезных ископаемых и строительством инфраструктурных объектов. В период с 2010 по 2024 год на эти проекты пришлось 1,9 тысячи гектаров, что составляет почти треть от общего объёма в ЦФО. Прошлый год был успешно завершен без отставаний от графика: из 6,5 тысяч гектаров более половины заняли посадки хвойных пород, а остальная часть территории была восстановлена естественным или комбинированным способом.В 2025 году планируется восстановить также 6,5 тысяч гектаров леса. К середине лета уже выполнено 54% от годового плана, что составляет 3,5 тысячи гектаров. Министерство заверяет, что рисков срыва сроков нет, посадочный материал подготовлен, а подрядчики обеспечены необходимой техникой. Весной, в рамках акции «Сад памяти», волонтеры высадили более 450 тысяч саженцев сосны и ели. Особым событием стало создание геоглифа «80 Победа» из молодых сосен, приуроченного к 80-летию окончания Великой Отечественной войны.