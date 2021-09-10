«ЭнергосбыТ Плюс» проверил готовность объектов ЖКХ к пуску тепла.

Во Владимирской области 60% предприятий и 7% жилых домов не готовы к отопительному сезону. К такому выводу пришли специалисты компании «ЭнергосбыТ Плюс».На начало сентября инспекция проверила более 2244 многоквартирных домов. Акты технической готовности теплосетей получили 2086 объектов, что составляет 93% от общего объёма.«Организации и предприятия выполнили необходимые мероприятия по подготовке к зиме лишь на 41,5%», - уточнили энергетики.Напомним, что с 13 сентября во Владимире начнётсяРанее Белый дом сообщал, что Владимирская область на 97% готова к новому отопительному сезону.«В текущем году на сферу ЖКХ направлен беспрецедентный объём средств– 3,6 млрд рублей, что на 1,7 млрд рублей больше, чем в 2020», -