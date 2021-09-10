В результате аварии 62-летний водитель большегруза был госпитализирован в Ковровскую ЦРБ, где скончался спустя несколько часов.

В Ковровском районе после столкновения двух фур погиб водитель большегруза. Трагедия произошла 9 сентября в 09:50 на 238 километре трассы М-7.По данным УМВД по Владимирской области, «Мерседес» стоял на обочине с включённой «аварийкой», при этом часть автомобиля располагалась на крайней правой полосе дороги. Сзади грузовика был выставлен знак аварийной остановки. Водитель «немца» ремонтировал авто и находился под машиной. В этот момент в фуру влетела «Скания» с полуприцепом.В результате ДТП 62-летний водитель «Мерседеса» был госпитализирован в Ковровскую ЦРБ. Спустя несколько часов он скончался от полученных травм. Находившийся за рулём второго грузовика 57-летний уроженец Удмуртии не пострадал.