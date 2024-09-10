Работы продлятся до начала ноября 2024 года.

16 сентября во Владимире начался ремонт асфальтового покрытия на автомобильном мосту через реку Клязьма на Судогодском шоссе. Проект предполагает замену 6 тысяч квадратных метров покрытия. Об этом сообщают в администрации города.Работы продлятся до начала ноября 2024 года. Движение транспорта не будет перекрыто. Стоит отметить, что ремонт моста совпадает по времени с реконструкцией других дорожных объектов, включая участок на Южном объезде.Напомним, ранее мы писали, что в