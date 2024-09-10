Смотрите в дайджесте: -Городская администрация принимает заявки на ремонт дворовых территорий и общественных пространств– Владимирские энергетики завершили гидравлические испытания

Смотрите в дайджесте: -Городская администрация принимает заявки на ремонт дворовых территорий и общественных пространств– Владимирские энергетики завершили гидравлические испытания тепловых сетей города– 1081 многоквартирный дом Владимира готов к отопительному сезону, в 784 домах еще ведутся работы– В суздальском турнире MMA победил спортсмен из Мурома