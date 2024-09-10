Школа 15 на улице Младшего лейтенанта милиции Шитова должна была быть построена 29 декабря прошлого года. Но время идет, а корпуса так и нет. За возведение отвечала организация «ГрандХит»,
<a href="https://33live.ru/novosti/10-09-2024-v-gus-xrustalnom-podryadchik-poluchil-shtraf-116-millionov-za-prosrochku-strojki-shkoly.html" target="_blank">В Гусь-Хрустальном подрядчик получил штраф 11,6 миллионов за просрочку стройки школы</a> - Школа 15 на улице Младшего лейтенанта милиции Шитова должна была быть построена 29 декабря прошлого года. Но время идет, а корпуса так и нет. За возведение отвечала организация «ГрандХит»,
[url=https://33live.ru/novosti/10-09-2024-v-gus-xrustalnom-podryadchik-poluchil-shtraf-116-millionov-za-prosrochku-strojki-shkoly.html]В Гусь-Хрустальном подрядчик получил штраф 11,6 миллионов за просрочку стройки школы[/url] - Школа 15 на улице Младшего лейтенанта милиции Шитова должна была быть построена 29 декабря прошлого года. Но время идет, а корпуса так и нет. За возведение отвечала организация «ГрандХит»,