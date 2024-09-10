Школа 15 на улице Младшего лейтенанта милиции Шитова должна была быть построена 29 декабря прошлого года. Но время идет, а корпуса так и нет. За возведение отвечала организация «ГрандХит»,

Школа 15 на улице Младшего лейтенанта милиции Шитова должна была быть построена 29 декабря прошлого года. Но время идет, а корпуса так и нет. За возведение отвечала организация «ГрандХит», сообщили в пресс-службе прокуратуры. Контракт между школой и подрядчиком на строительство школы для начальных классов на 350 мест заключен 10 августа 2022 года. Стоимость – 294