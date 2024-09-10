Сотрудники одного из заводов Мурома три года крали с предприятия материалы и комплектующие. Всего пропало имущества на 13 миллионов рублей. Это выяснилось после инвентаризации, объяснили

Сотрудники одного из заводов Мурома три года крали с предприятия материалы и комплектующие. Всего пропало имущества на 13 миллионов рублей. Это выяснилось после инвентаризации, объяснили «Шестому каналу» в пресс-службе прокуратуры. Сколько человек участвовали в афере, неизвестно, но сообщается, что воры занимали управленческие должности. В каком конкретно заводе происходили кражи, не раскрывается, поскольку сейчас там работают