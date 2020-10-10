На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 58 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 58 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией- 11 в Муромском районе,- 10 во Владимире,- 9 в Гусь-Хрустальном районе,- 7 в Ковровском районе,- 7 в Собинском районе,- 6 в Александровском районе,- 5 в Петушинмком районе,- 3 в Вязниковском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 7830 случаев заболевания- 1391 во Владимире,- 1131 в Гусь-Хрустальном районе,- 780 в о. Муром,- 735 в Петушинском районе,- 653 в Ковровском районе,- 610 в Александровском районе,- 421 в Вязниковском районе,- 345 в Юрьев-Польском районе,- 345 в Собинском районе,- 231 в Кольчугинском районе,- 212 в Меленковском районе,- 176 в Судогодском районе,- 155 в Киржачском районе,- 172 в Суздальском районе,- 163 в Селивановском районе,- 136 в Гороховецком районе,- 100 в Камешковском районе,- 74 в Радужном.Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.