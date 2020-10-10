На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 58 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 58 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией
- 11 в Муромском районе,
- 10 во Владимире,
- 9 в Гусь-Хрустальном районе,
- 7 в Ковровском районе,
- 7 в Собинском районе,
- 6 в Александровском районе,
- 5 в Петушинмком районе,
- 3 в Вязниковском районе.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 7830 случаев заболевания
- 1391 во Владимире,
- 1131 в Гусь-Хрустальном районе,
- 780 в о. Муром,
- 735 в Петушинском районе,
- 653 в Ковровском районе,
- 610 в Александровском районе,
- 421 в Вязниковском районе,
- 345 в Юрьев-Польском районе,
- 345 в Собинском районе,
- 231 в Кольчугинском районе,
- 212 в Меленковском районе,
- 176 в Судогодском районе,
- 155 в Киржачском районе,
- 172 в Суздальском районе,
- 163 в Селивановском районе,
- 136 в Гороховецком районе,
- 100 в Камешковском районе,
- 74 в Радужном.
Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.