Директор департамента образования и молодежной политики Светлана Болтунова рассказала, что школам и...

Директор департамента образования и молодежной политики Светлана Болтунова рассказала, что школам и колледжам Владимирской области не хватает около 400 педагогов.В конце прошлого учебного года требовалось 840 педагогов. К новому учебному году трудоустроились 285 молодых специалистов, оставшуюся нагрузку взяли на себя работающие учителя, в среднем, на каждого приходится теперь 1,8 ставки, отметила руководитель департамента.Также в школы Владимирской области требуются 25 психологов, в 280 образовательных учреждениях эти специалисты есть.Для привлечения молодых педагогов в школы власти обещают компенсацию за наем жилья и льготную ипотеку на покупку квартиры. Среди прочих преимуществ называют бесплатное повышение квалификации, 56 дней отпуска и раннюю пенсию. Но зарплата все равно остается ключевым фактором выбора работы для многих молодых специалистов.По официальным данным Белого дома, средняя зарплата педагогов общеобразовательных учреждений с учетом всех источников финансирования составляет 45,6 тысячи рублей ежемесячно. Но по факту молодые учителя не получают больше 15 тысяч рублей. С дополнительной нагрузкой может выйти порядка 25 тысяч в месяц.Каждый год регион выделяет более 520 миллионов рублей на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций. В этом году по 5 тысяч рублей получат 6718 педагогических работников.Фото: из архива ГТРК "Владимир"