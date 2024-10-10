Компании предстоит выполнить объемные работы, включая возведение здания, отделку и благоустройство территории.

Организация «Капстрой Групп», занимающаяся строительством школы на 1100 мест в Александрове Владимирской области, может не уложиться в установленные сроки. Прокуратура Владимирской области 10 октября сообщила, что контракт на сумму 1 млрд рублей был подписан 26 июля 2024 года с обязательством завершить работы до 21 ноября 2025 года.Компании предстоит выполнить объемные работы, включая возведение здания, отделку и благоустройство территории. Подрядчику было выдано предостережение о недопустимости срыва сроков.Напомним, ранее мы писали, что